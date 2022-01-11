В Молдавии рассматривают повышение цен на газ для выплаты долга «Газпрому»

Молдавия ведет переговоры с «Газпромом» о возможности отмены авансовой платы за газ. Об этом заявил вице-премьер республики Андрей Спыну, передает РИА «Новости»ю

По его словам, «Молдовагаз» может повысить тариф для населения, чтобы вовремя вернуть долг «Газпрому».

В ходе брифинга политик сообщил, что закупочная цена на газ для Молдавии увеличилась с $450 за тыс. куб. м в декабре 2021 года до $646 в январе 2022 года.

«Нужно расплатиться авансом за первую половину января, часть также будет переведена до конца этой недели. «Молдовагаз» рассматривает возможность повышения тарифа, чтобы вовремя расплачиваться с «Газпромом»»,— заявил Спыну.

По его словам, он обсудил с главой «Газпрома» возможность отмены выплаты аванса платы за январь, однако окончательное решение пока не принято.

Накануне глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что в январе цена на газ для Молдавии будет выше, чем в минувшем декабре.