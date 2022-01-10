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Объем торгов на Мосбирже за 2021 год составил рекордный квадриллион рублей

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Владимир Песня/РИА «Новости»

За 2021 год объем торгов на Московской бирже увеличился на 6,6% достигнув рекордного показателя в 1,01 квадриллиона рублей. Об этом говорится в сообщении площадки.

Рекордные объемы торгов по итогам 2021 года зафиксированы и на рынке акций. За 12 месяцев они выросли на четверть до 30 трлн руб. Срочный рынок вырос на 21,7% до 158 трлн руб., а денежный на 11,1% до 474 трлн руб.

Рынок стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) показал практически пятикратный рост, достигнув 2,8 трлн руб., рынок драгметаллов вырос в четыре раза до 209,2 млрд руб.

14 декабря индекс Мосбиржи серьезно упал и откатился к 3532 пунктам (антирекорд с марта 2020 года). Накануне вечером торги на площадке закрылись с падением на 3,77% — до 3618,3 пункта.

Одной из причин обвала эксперты назвали заявление Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ сообщила, что разновидность коронавируса «омикрон» представляет собой «очень высокий» глобальный риск.

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