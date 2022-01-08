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В Казахстане возобновляется расчет через платежные системы

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Reuters

В ряде торговых объектов Казахстана можно рассчитаться с помощью платежных систем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-служба министерства торговли и интеграции страны.

«Союз торговых сетей, отдельные объекты торговли получили возможность приема платежей через банковские платежные системы. Кроме того, снабжение денежными купюрами банкоматов, организованное банковскими учреждениями, позволило увеличить наличные расчеты населения за покупки», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что список объектов, клиенты которых могут воспользоваться платежными системами будет расширяться.

Ранее в столице Казахстана Нур-Султане восстановили доступ к проводному интернету. Выход во Всемирную паутину в городе оказался заблокирован накануне примерно в 12:00 по местному времени (09:00 мск), однако сотовая связь функционировала относительно стабильно.

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