Стало известно, в каком случае ждать укрепления рубля в 2022 году

В 2022 году рубль имеет высокие шансы, чтобы укрепиться. Об этом заявил агентству «Прайм» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

По его словам, больше всего рубль могут обвалить «геополитические неприятности».

Кочетков отметил, что в свою очередь, условия для роста российской валюты создала денежно-кредитная политика Центрально банка России (ЦБ) в конце 2021 года. Речь идет о повышение ключевой ставки до 8,5%.

Другим фактором, поддерживающим рубль, станет снижение инфляции, отметил аналитик.

«Можно ожидать, что ценовое давление будет постепенно ослабевать, формируя более высокую положительную доходность российской валюты», — объяснил Кочетков.

Определяющим направление курса отечественной валюты станет январь. Если тенденция на ослабление инфляции начнет усиливаться, то укрепление рубля состоится уже в первом полугодии, спрогнозировал Кочетков.

Ранее сообщалось, что рубль продолжил снижение на фоне событий в Казахстане. Эксперты связывают рост валют к рублю с событиями в Казахстане. По мнению независимого эксперта Сергея Дроздова, курс доллара к рублю может подскочить до 80 руб. в случае усиления геополитических рисков в Казахстане, в частности, если Россия будет вынуждена оказывать помощь в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.