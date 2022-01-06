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В США исключили запуск «Северного потока — 2» в случае «вторжения» России на Украину

Блинкен назвал невозможным запуск «Северного потока — 2» при «вторжении» России на Украину

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Clemens Bilan/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок по результатам переговоров в Госдепартаменте заявил о том, что ему сложно представить себе запуск газопровода «Северный поток — 2» в случае «вторжения» России на Украину, сообщает ТАСС.

«В настоящее время газ по этому трубопроводу не поступает. И если Россия возобновит свою агрессию в отношении Украины, то, конечно, будет сложно представить, как газ будет поступать по нему в будущем», — сказал он.

Ранее Клаус-Дитер Маубах, генеральный директор немецкой компании Uniper, которая выступает одним из спонсоров «Северного поток — 2», заявил, что проект газопровода, по которому российский газ будет направляться в ФРГ, может получить сертификат на эксплуатацию в середине 2022 года.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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