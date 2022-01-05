Названа лучшая валюта для инвестиций в начале года

Лучшие валюты для инвестиций в начале наступившего года назвала доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова.

Экономист уточнила в беседе с агентством «Прайм», что с учетом волатильности курсов в национальном и глобальном масштабе, в состав валютной корзины вошли доллар, евро и швейцарский франк.

Швейцарский франк долгие годы служил валютным убежищем, указала Воронкова. Он не подвержен сильным колебаниям, так как он базируется на стабильной экономике. Для него формируется независимая динамика курса и практически самая высокую устойчивость к американскому доллару США среди прочих мировых валют.

Ранее эксперт кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Кава Ходжа указал, что в прошлом году на валютном рынке самой стабильной валютой стал швейцарский франк. Согласно разъяснениям Ходжа, это связано с сильной экономикой и надежной банковской системой Швейцарии.

В топ-3 за 2021 год также вошли японская иена и норвежская крона.

Глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал россиянам, сбережения, которые не планируются тратить в долгосрочном периоде, лучше держать в долларах или евро. Альтернативой этой валюте может послужить швейцарский франк и иена, считает эксперт. Также, по его мнению, есть перспективы роста и у норвежской кроны. При этом Коган назвал эти валюты «вторым эшелоном».