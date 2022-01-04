Россия восстановит объемы добычи нефти до 85%

Заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что в 2022 году Россия восстановит объемы добычи нефти на 85% от уровня максимального сокращения в мае — июне 2020 года в рамках соглашения ОПЕК+, сообщает телеканал «Россия 24».

«Для России это означает, что в феврале мы выйдем примерно на 85% восстановления добычи от того максимального уровня сокращения, которое было в мае и июне 2020 года. То есть мы восстановим 1,7 млн баррелей в сутки», — рассказал Новак.

Он отметил, что Россия продолжает в полном объеме выполнять свои обязательства по договорам.

«Что касается исполнения Россией сделки в ноябре, то уровень составил 97%. Как и ранее мы на 100% практически исполняем свои обязательства», — пояснил вице-премьер.

Ранее по итогам министерской конференции ОПЕК+ было принято решение увеличить добычу нефти в феврале 2022 года на 400 тыс. б/с.