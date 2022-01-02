Эксперты обвинили Китай в общемировом подорожании продовольствия

Действующая политика КНР способствовала увлечению цен на продовольствие во всем мире, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

Так, в ушедшем году цены на продовольствие на мировом рынке стали рекордными — например, зерновые подорожали на 23,2%.

По данным министерства сельского хозяйства США, Китай скупил более половины мирового продовольствия. Так, на китайских продовольственных складах сейчас находятся 69% мирового запаса кукурузы, 60% риса, 51% пшеницы и около 30% соевых бобов.

«Накопление запасов в Китае — одна из причин роста цен на продовольствие в мире», — заявил президент токийского Natural Resource Research Institute Акио Шибата.

При этом независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов пояснил, что причиной сложившейся ситуации может быть угроза падения урожая в КНР на фоне энергетического кризиса, а также карантинные меры из-за COVID-19.

«В 2020 году целые города были блокированы карантинными кордонами, а ведь их жителей надо было обеспечивать едой во избежание голодных бунтов. В 2021 году были проблемы в ряде сельскохозяйственных стран мира», — рассказал эксперт.

В Китае подтверждают такие объемы запасов. В частности, запасы пшеницы покрывают потребности страны на полтора года.

По мнению профессора Aichi University Горо Такашахи, такие объемные и активные закупки являются вынужденной мерой, так как внутреннее производство стагнирует уже более пяти лет, что во многом это связано с истощением и загрязнением почвы.

Ранее стало известно, что пик роста цен на продовольствие в России пришелся на 2021 год. Ожидается, что в 2022 году резкого скачка цен на продукты не будет, так как для этого нет никаких предпосылок.