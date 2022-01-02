Россиянам рассказали о двух способах самостоятельного повышения пенсии

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Экономист Финогенова объяснила, что увеличить пенсию можно за счет монетизации или более долгой работы

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с московским отделением КПРФ объяснила, что для увеличения пенсии есть два пути: более поздний выход на пенсию или отказ от льгот в пользу дополнительных выплат.

«Выход на пенсию даже на пять лет позже дает прибавку к страховой пенсии в районе 40%. Правда, при такой высокой инфляции, как сейчас, эти выгоды во многом сводятся на нет. Нужно помнить и о том, что при наступлении 80 лет базовая часть пенсии увеличивается в два раза», — объяснила Финогенова.

Отказ от льгот, в свою очередь, позволит получать их в размере примерно 1500 рублей в месяц, заключила профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова. Она также подчеркнула необходимость получения «белой» зарплаты, поскольку в таком случае пенсия будет более высокой из-за предоставления государству всех необходимых взносов и возможности накопить больше так называемых пенсионных баллов.

«Более надежный вариант улучшения уровня жизни — это негосударственные пенсионные накопления, которые может делать пенсионер. Это могут быть индивидуальные пенсионные программы или негосударственные фонды. Но этим вопросом нужно озаботиться хотя бы за 15 лет до выхода на пенсию, а в идеале, чтобы иметь достойную пенсию, нужно начинать откладывать на нее практически с первой зарплаты», — отметила экономист.

Ранее стало известно, что гражданам России, потерявшим работу в предпенсионном возрасте, разрешили оформлять пенсионное удостоверение на два года раньше.

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