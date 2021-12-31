Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Путин назвал главную цель правительства России 15:27
Нарколог назвал допустимую дозу алкоголя в новогоднюю ночь 15:26
Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением 15:23
Седокова призналась, что в 2021 году потеряла самого любимого человека 15:23
Шольц упомянул Украину в первом новогоднем обращении к гражданам Германии 15:08
В Москве девушка пырнула ножом мужчину, защищая экс-супруга 15:04
Учительница закрылась в туалете летящего самолета на 5 часов из-за выявленного... 15:02
Эксперт рассказала, как избежать проблем с пищеварением во время новогодних... 14:59
Астроном: обломки макета спутника, запущенного «Ангарой», начали падать... 14:53
Цена на газ в Европе впервые с ноября упала ниже $900 14:49

Анатолий Браверман возглавил Российскую венчурную компанию

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Михаил Дмитриев/ВШЭ

Анатолий Браверман — первый заместитель генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) — вступил в должность генерального директора Российской венчурной компании. При этом он сохранил свою позицию и в РФПИ. Об этом «Газете.Ru» сообщили в РВК.

Браверман пришел в РФПИ в 2011 году. Менеджер окончил The London School of Economics and Political Science (LSE) по специальности «экономика и менеджмент», а также Высшую школу экономики в Москве.

Карьеру Браверман начинал в «ЛУКОЙЛе» в 2006 году. В 2010-м перешел в «Газпром нефть» сначала на позицию начальника управления инвестиционного анализа, затем — замначальника департамента развития и приобретения активов.

С 2017 года входит в наблюдательный совет Московской биржи.

РВК вошла в структуру РФПИ в результате реформы институтов развития. Правительство объявило о ней в ноябре 2020 года. Цель реформы — создание единых механизмов управления институтами, увязка их с целями национального развития страны. Кроме того, в результате реструктуризации должны быть устранены пересечения функций институтов с органами власти и коммерческими компаниями.

О том, какие задачи будут стоять перед венчурным фондом после реформы, читайте в интервью Анатолия Бравермана «Газете.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть