Анатолий Браверман возглавил Российскую венчурную компанию

Анатолий Браверман — первый заместитель генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) — вступил в должность генерального директора Российской венчурной компании. При этом он сохранил свою позицию и в РФПИ. Об этом «Газете.Ru» сообщили в РВК.

Браверман пришел в РФПИ в 2011 году. Менеджер окончил The London School of Economics and Political Science (LSE) по специальности «экономика и менеджмент», а также Высшую школу экономики в Москве.

Карьеру Браверман начинал в «ЛУКОЙЛе» в 2006 году. В 2010-м перешел в «Газпром нефть» сначала на позицию начальника управления инвестиционного анализа, затем — замначальника департамента развития и приобретения активов.

С 2017 года входит в наблюдательный совет Московской биржи.

РВК вошла в структуру РФПИ в результате реформы институтов развития. Правительство объявило о ней в ноябре 2020 года. Цель реформы — создание единых механизмов управления институтами, увязка их с целями национального развития страны. Кроме того, в результате реструктуризации должны быть устранены пересечения функций институтов с органами власти и коммерческими компаниями.

О том, какие задачи будут стоять перед венчурным фондом после реформы, читайте в интервью Анатолия Бравермана «Газете.Ru».