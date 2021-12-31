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Посол РФ в Вене рассказал о позиции Австрии по «Северному потоку — 2»

Посол РФ в Вене Любинский: Австрия против давления на Москву с помощью «Северного потока — 2»

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Екатерина Соловьева/РИА «Новости»

Для Москвы важно, что австрийские власти против использования проекта газопровода «Северный поток — 2» для давления на Россию в контексте кризиса на Украине. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

По его словам, на это указывают первые заявления канцлера Карла Нехаммера и министра иностранных дел Александера Шалленберга, которые исходили от того, что газопровод в скором времени введут в эксплуатацию в соответствии с имеющимися планами.

«Со своей стороны могу лишь отметить, что до сих пор руководство Австрии последовательно поддерживало реализацию «Северного потока — 2», несмотря на, как мы полагаем, неослабевающее давление извне. Причина понятна — экономическая выгодность и целесообразность», — заключил посол.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена продолжит поддерживать газопровод «Северный поток — 2».

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