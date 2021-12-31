МИД Венгрии заступился за «Газпром» после жалоб европейских политиков в адрес России

Никто из стран Европы не сталкивался с нарушением обязательств со стороны «Газпрома». Об этом заявил глава МИД Венгрии Петр Сийярто в интервью RT.

Он объяснил, что обвинения в адрес России в недостаточных поставках газа части европейских политиков связаны с коммерцией.

««Газпром» всегда был надежным партнером Венгрии... Все контракты и сроки, объемы поставок были соблюдены. И, насколько мне известно, никто в Европе не жаловался, что «Газпром» нарушал свои обязательства по поставкам газа... Россия соблюдает те контракты, которые подписывает «Газпром» с европейскими партнерами», — сказал Сийярто.

По его словам, с российской компанией сложно договариваться, но впоследствии все обязательства выполняются.

В самом «Газпроме» обвинения в недостаточных поставках газа назвали неприемлемыми и беспочвенными. Официальный представитель компании Сергей Куприянов подчеркивал, что компания готова поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов — стоимость топлива в рамках этих поставок существенно ниже, чем спотовые цены.

24 декабря «Газпром» отчитался о рекордном суточном отборе газа из хранилищ в Европе — 700 млн и 712 млн кубометров 20 и 21 декабря соответственно. А в середине декабря компания сообщила, что из ПХГ Украины уже выкачаны почти все объемы газа, поступившего туда в рамках подготовки к зиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».