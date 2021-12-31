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Путин разрешил банкам использовать еще один документ для подтверждения личности

Президент России подписал закон об использовании водительских прав для идентификации

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании водительских прав для подтверждения личности клиентов финансовых и других организаций, подпадающих под действие антиотмывочного закона, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

По данному закону, любая финансовая организация, которая осуществляет операции с деньгами или иным имуществом, сможет поручить банку идентифицировать клиентов. Среди таких организаций — операторы мобильной и почтовой связи, страховые брокеры, лизинговые компании, ломбарды. Ранее такие возможности были только у профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Также, по новому закону, был повышен размер страховых премий по договорам ОСАГО и КАСКО, которые выплачиваются физлицами страховщикам — с 15 до 40 тыс рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра.

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