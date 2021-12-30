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В ФРГ признали невозможность блокировки «Северного потока — 2»

Депутат бундестага Нурипур заявил о невозможности блокировки «Северного потока — 2»

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Политические решения не приведут к остановке газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение в интервью Passauer Neue Presse высказал депутат бундестага от партии «Зеленые» Омид Нурипур.

«Я больше не вижу много возможностей предотвратить (запуск «Северного потока — 2» — «Газета.Ru»), даже если я все еще считаю, что проект неправильный», — сказал парламентарий.

Также он отметил, что все принципиальные решения по этому проекту уже приняты, поэтому сорвать запуск трубопровода невозможно. Нурипур добавил, что если «Северный поток – 2» будет соответствовать законодательству, то он будет введен в эксплуатацию.

Ранее было названо условие, при котором Германия признает «Северный поток — 2» неприемлемым.

В ноябре немецкое Федеральное сетевое агентство объявило о приостановке сертификации, необходимой для начала прокачки голубого топлива по трубопроводу. Согласно газовой директиве ЕС, труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком или ее участок на территории Евросоюза должен принадлежать сторонней компании. Таким образом, владельцем и оператором немецкой части «Северного потока — 2» должна стать немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG. После того как будет подан новый пакет документов, регулятор возобновит сертификацию и передаст проект своего решения Еврокомиссии.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

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