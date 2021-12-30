Минэкономразвития: рост ВВП в ноябре ускорился до 5,2%

Рост ВВП России в годовом выражении ускорился и составил по итогам ноября 5,2%. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

«Рост ВВП в ноябре продолжил ускоряться. К октябрю экономика выросла на 0,3%. В годовом выражении прирост ВВП в ноябре, по оценке, составил 5,2%, по итогам января-ноября — 4,7%», — отмечает ведомство.

Так, существенный вклад в ускорение роста ВВП в ноябре внесло строительство. В этой сфере рост осуществлялся за счет поддержки ипотеки и продолжением тренда на инвестиции. Также вклад в ВВП внесло сельское хозяйство. В частности это связно с тем, что сезон сбора урожая был смещен из-за погодных условий и начался позже обычного.

Министерство отметило, что в ноябре произошло замедление роста потребительского спроса, вызванное нерабочей неделей в начале месяца.

В середине декабря министр экономического развития Максим Решетников на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) заявил, что рост российского ВВП по итогам 2021 года может быть лучше прогноза Минэкономразвития в 4,2%.