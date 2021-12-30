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Минэкономики ФРГ отказалось уточнять сроки запуска «Северного потока — 2»

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Reuters

Представитель министерства экономики ФРГ Сюзанна Унград отказалась отвечать на вопрос о возможных сроках запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что она попросила журналистов задать свой вопрос Федеральному сетевому агентству, которое отвечает за сертификацию СП2.

«Разрешение на эксплуатацию уже получено. Речь идет про сертификацию. За это отвечает Федеральное сетевое агентство»,— сказала Унград в ходе брифинга.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о завершении в среду, 29 декабря, заполнения газом второй нитки трубопровода «Северный поток — 2».

Соответствующую информацию подтвердил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

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