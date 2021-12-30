Одной из категорий неработающих пенсионеров напомнили о выплатах в январе

В России смогут получить материальную поддержку родители пенсионного возраста, которые не работают в данный момент и воспитывают детей до 18 лет. Об этом сообщается на сайте в Пенсионном фонде России.

Пенсионеры, являющиеся родителями, смогут получить в следующем году около 6 тыс. рублей в качестве дополнительной поддержки. На одного несовершеннолетнего назначена надбавка в размере 2134, на двоих – 4266, а на троих – 6401 рублей.

Родителям-пенсионерам установлена доплата к фиксированной выплате страховой пенсии по старости. Деньги также выделяются для тех неработающих пенсионеров, но чьем иждивении находятся дети-инвалиды или дети старше 18 лет, обучающиеся на очной форме в учебном учреждении. При этом возраст последних не должен быть старше 23 лет.

Отмечается, что надбавка положена обоим родителям-пенсионерам. Чтобы ее получить необходимо подать заявление с копиями свидетельства о рождении детей. Если ребенок старше 18 лет, то нужны также документы, подтверждающее его обучение или инвалидность.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд в 2022 году расширит перечень мер по социальной поддержке россиян.