Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
ФРГ, Франция, Британия и США обсудили форматы диалога с Россией 05:50
Большунов объяснил, почему отказывается общаться с журналистами 05:43
Эксперт назвал самые привлекательные направления для новогодних поездок... 05:35
Президент Эстонии заявил о праве на свободу выбора украинцев 05:29
Украинский боксер рассказал о жестком лагере Кличко 05:25
В МИД прокомментировали возможность возвращения смертной казни в России 05:15
Шведский тренер: сделаю все, чтобы не пустить игроков на Олимпиаду 05:05
Россияне смогут оформить новый налоговый вычет с 1 января 04:56
Бывший переводчик американских военных раскрыл подробности задержания Саддама Хусейна 04:50
Бывший игрок «Фейеноорда» умер в возрасте 43 лет 04:42

Одной из категорий неработающих пенсионеров напомнили о выплатах в январе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

В России смогут получить материальную поддержку родители пенсионного возраста, которые не работают в данный момент и воспитывают детей до 18 лет. Об этом сообщается на сайте в Пенсионном фонде России.

Пенсионеры, являющиеся родителями, смогут получить в следующем году около 6 тыс. рублей в качестве дополнительной поддержки. На одного несовершеннолетнего назначена надбавка в размере 2134, на двоих – 4266, а на троих – 6401 рублей.

Родителям-пенсионерам установлена доплата к фиксированной выплате страховой пенсии по старости. Деньги также выделяются для тех неработающих пенсионеров, но чьем иждивении находятся дети-инвалиды или дети старше 18 лет, обучающиеся на очной форме в учебном учреждении. При этом возраст последних не должен быть старше 23 лет.

Отмечается, что надбавка положена обоим родителям-пенсионерам. Чтобы ее получить необходимо подать заявление с копиями свидетельства о рождении детей. Если ребенок старше 18 лет, то нужны также документы, подтверждающее его обучение или инвалидность.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд в 2022 году расширит перечень мер по социальной поддержке россиян.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть