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В Банке России рассказали о сборе данных о переводах физлиц

Набиуллина: Банк России не планирует собирать данные о переводах физических лиц

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не планирует собирать данные о переводах физических лиц. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Россия-1».

«Банк России не планирует собирать данные о переводах физических лиц. Мы работаем сейчас с некоторыми банками, в которых выявляется риск использования их платформ для платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, финансовых пирамид, чтобы банки эффективно могли выстраивать здесь работу. Но речь не идет о том, что будет какой-то контроль тотальный за платежами физических лиц, малого бизнеса, ни в коем случае», — рассказала глава ЦБ.

Ранее в Банке России отреагировали на появившиеся в СМИ данные о том, что якобы со следующего года Центробанк (ЦБ) возьмет под контроль все денежные переводы россиян, и объяснили, что собираются усилить контроль за нелегальными операциями букмекеров и онлайн-казино, а не граждан страны.

В ведомстве уточнили, что о «тотальном контроле» банковских операций граждан России речь не идет, а проводимые финансовой организацией меры связаны со стремлением обнаружить зоны риска, в которых используют оформленные на подставных физлиц банковские карты и кошельки криптовалютных обменников.

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