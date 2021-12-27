Абрамченко заявила об отсутствии поводов для резкого скачка цен в 2022 году

В 2022 году резкого скачка цен на продукты не будет, так как для этого нет никаких предпосылок. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«Урожай по многим культурам собран хороший. Нехватка была по картофелю. Поэтому были предприняты дополнительные меры», — отметила Абрамченко.

По ее словам, в 2021 году было необходимо быстро доставить до потребителей без лишних посредников все то, что было произведено в личных подсобных хозяйствах. Также рассматривалась возможность ввоза дополнительного объема продуктов из стран СНГ. Однако цены на зарубежные продукты будут всегда выше отечественных.

В 2022 году в России будут строиться новые овощехранилища, так как ситуация с их нехваткой в этом году привела к временному повышению цен на некоторые группы товаров. Также в следующем году начнется техническое перевооружение и модернизация сельского хозяйства, появится лизинг сельхозтехники, заявила Абрамченко.

Она отметила, что в 2022 году дополнительное внимание будет уделено молочной продукции и молоку, а также производству овощей и бахчевых культур. Сейчас их производство не дотягивает до показателей доктрины продовольственной безопасности.

Руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика, экономист Никита Масленников в середине декабря заявил, что почти все продукты, которые есть на новогоднем столе, в декабре этого года вырастут в цене.