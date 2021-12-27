В Госдуму внесли законопроект о праве собственности на навоз

В Государственную думу внесли законопроект о введении права собственности на навоз, сообщается на портале Системы обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект называется «О продуктах жизнедеятельности сельскохозяйственных животных и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно пояснительной записке, в России ежегодно образуется около 180 млн тонн продуктов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных.

При этом, эти отходы полностью перерабатываются в органические удобрения. Согласно действующему законодательству, сельхозтоваропроизводители обязаны проводить значительную работу по правильному размещению отходов. Однако законодательная практика показывает, что даже правильно оформленное хранение навоза и других отходов может расцениваться как размещение отходов в непредназначенном для этого месте.

В законопроекте указано также, что вносимые изменения не потребуют дополнительных расходов бюджета Российской Федерации.

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