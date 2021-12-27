Порошенко: Украина могла закупить газ в 10 раз дешевле

Экс-президент Украины Петр Порошенко, уехавший из страны после предъявления обвинения в государственной измене, заявил, что «Нафтогаз» мог закупить газ в 10 раз дешевле, сообщает украинский «5 канал».

«Украина никогда не входила в зиму с такими запасами газа и угля. В начале этой зимы у «Нафтогаза» было более 2 миллиарда долларов, которые были предусмотрены не на кражу, не на коррупционные сделки «великого воровства», ни на коррупцию при закупках медицинского оборудования. На них нужно было купить газ. Он стоил в десять раз дешевле, чем сегодня», — заявил Порошенко.

«Великим воровством» экс-президент назвал инфраструктурный проект «Великое строительство», предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее адвокаты Порошенко выступили с заявлением после обвинений в адрес экс-президента.

Об обвинениях в отношении Порошенко стало известно в конце декабря. Правоохранители подозревают экс-президента в госизмене из-за так называемого «угольного дела», а именно покупки угля у самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР в 2014-2015 годах. По украинскому законодательству, данные формирования признаны террористическими организациями, поэтому взаимодействие Порошенко с республиками расценивается как финансирование терроризма.

В середине декабря Порошенко покинул Украину, когда ему попытались вручить повестку в суд. «Европейская солидарность» сообщила, что Порошенко «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».