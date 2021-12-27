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Названы валюты-аутсайдеры 2021 года

Аналитик Шульгин: кубинское песо, ливийский динар и турецкая лира — худшие валюты года

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Lefteris Pitarakis/AP

Худшие валюты уходящего года в разговоре с агентством «Прайм» назвал начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

Кубинское песо, ливийский динар и турецкая лира названы валютами-аутсайдерами, сообщил эксперт.

Кубинское песо за год подешевело к американскому доллару на 96%. Из-за пандемии COVID-19 и из-за многочисленных американских санкций стагнация экономики Кубы за этот год только усилилась.В карибском государстве также наблюдается высокий уровень инфляции.

Ливийский динар подешевел к доллару за год на 71%. На экономику Ливии негативно влияют внутренние политические процессы.

Турецкая лира обесценилась на 49% по отношению к доллару. По мнению Шульгина, это произошло из-за денежно-кредитной политики Турции, которая продолжает снижать ключевую ставку при высокой инфляции.

Ранее экономист Антон Скловец сообщил, что вероятность того, что экономическая ситуация в Турции негативно скажется на валютах других развивающихся рынков, аналитики пока оценивают как низкую. Речь, в том числе, шла и о российской экономике.

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