Пенсионерам напомнили о больших выплатах до конца года

В Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили, что пенсионеры, получающие выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, в декабре получат деньги за январь 2022 года. Как пояснила агентству «Прайм» замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева, это связано с предстоящими новогодними выходными днями.

Эксперт добавила, что в ПФР не существует единого графика выплат пенсий.

В разных регионах пенсии перечисляются в банки и почтовые отделения по-разному. Если необходима информация о сроках начисления, то нужно обратиться по контактным телефонам в региональные Пенсионные фонды.

В декабре текущего месяца также состоялась индексация фиксированных выплат к страховой пенсий граждан, достигших возраста 80 лет, и для тех, чья трудовая деятельность закончилась три месяца назад.

В субботу, 25 декабря, в Госдуме напомнили, что в уходящем году нижняя палата парламента приняла «много важных для наших граждан законов». Некоторые из них вступают в силу уже в январе 2022 года.

Страховые и социальные пенсии по инвалидности, а также пенсии по предложению органов службы занятости теперь назначат в беззаявительном порядке. Не нужно будет писать заявление и на социальные доплаты к пенсии, например, до уровня прожиточного минимума.

Кроме того, ПФР будет раз в три года уведомлять женщин с 40 лет и мужчин с 45 лет о том, как происходит формирование их пенсии.