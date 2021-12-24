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Bloomberg рассказал, как Европе «победить» энергозависимость от России

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Глеб Гаранич/Reuters

В европейских странах наблюдается энергетический кризис. Перебои с поставками энергоносителей привели к тому, что цены на них достигли рекордно высокого уровня, передает Bloomberg.

Агентство отмечает, что это чревато обострением и без того тревожного положения на Украине.

Для того чтобы преодолеть энергетический кризис, необходимо как можно быстрее перейти на более чистые виды энергии, говорится в публикации.

В материале также сказано, что лидерам стран Европы следует сократить импорт российского газа и расширить доступ к альтернативным источникам энергии, что даст континенту и пользу, и улучшение климата. Это предполагает новые инвестиции в инфраструктуру, газохранилища, расширение использования ядерной энергии. Государствам Европы нужно создать более устойчивый энергетический сектор и помешать президенту РФ Владимиру Путину использовать энергетику в качестве оружия для разделения Запада, считают журналисты Bloomberg.

Также они указали, что потребность европейских стран в зарубежных закупках газа увеличивается. Россия же является самым крупным поставщиком голубого топлива. На долю страны приходится почти 47% импорта природного газа в Евросоюзе в первой половине текущего года. У «Газпрома» есть существенные возможности подземного хранения в ЕС, дает Москве рычаги влияния. А с вводом «Северного потока — 2» влияние Москвы возрастет,

Ранее Bloomberg писал, что энергетический кризис в Европе может усугубиться из-за сокращений поставок российского газа в Германию по основному транзитному маршруту, через газопровод «Ямал-Европа».

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