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Новак объяснил, почему запуск «Северного потока — 2» не состоялся раньше

Вице-премьер Новак: «Северный поток — 2» мог бы давно работать, если бы не большая политика

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Maxim Shemetov/Reuters

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил в интервью телеканалу «Россия-24» о том, что запуск газопровода «Северный поток — 2» не состоялся раньше из-за политических причин.

По его словам, ситуация вокруг «Северного потока — 2» вызывает большое удивление, поскольку старт проекта позволил бы урегулировать цены на газ в Европе. Новак выразил надежду на то, что процесс сертификации газопровода завершится в 2022 году.

«Компании, которые участвовали в инвестициях в эту инфраструктуру, могли бы, в том числе и получать газ для европейских потребителей по этой инфраструктуре. Тоже политизация идет вокруг этого проекта. Он бы уже давно мог работать, если бы не было политики большой вокруг этого проекта и противостояния», — сказал он.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что достигла «взаимопонимания» с канцлером Олафом Шольцем по вопросу «Северного потока — 2». Она подчеркнула, что процесс сертификации газопровода должен происходить на основе законодательства Евросоюза с учетом вопросов энергобезопасности.

22 декабря «Нафтогаз Украины» пожаловался Еврокомиссии на российский «Газпром». Украинская сторона заявила, что именно «Газпром» виноват в том, что газ на европейских биржах рекордно подорожал и продолжает расти в цене. «Нафтогаз» попросил, чтобы Европейская комиссия обязала российскую компанию продавать больше газа через Украину.

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