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«Газпром» не забронировал мощности «Ямала-Европы» на 24 декабря

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Виктора Толочко/РИА «Новости»

Во время дополнительной сессии аукциона «Газпром» так и не возобновил поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через Польшу, об этом свидетельствуют данные площадки GSA Platform, передает РИА «Новости».

Отмечается, что предложение на 24 декабря оказалось невостребованным.

С прошлой недели компания продолжает снижать бронирование мощностей газопровода. Так, на 17 декабря она выкупила 27 млн куб. м газа, а на 20 декабря — 3,8 млн из доступных 89,1 млн куб. м. В четверг, 23 декабря, предложение на дополнительной сессии также осталось невостребованным. Это был четвертый день подряд, когда «Газпром» не бронировал мощности газопровода на суточном аукционе.

Ранее в ходе Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что российский «Газпром» не бронирует поставки по газопроводу «Ямал-Европа» по причине отсутствия заявок со стороны европейских стран.

Газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и составляет один из основных маршрутов поставок российского газа в Европу. Его протяженность составляет более 2 тыс. км.

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