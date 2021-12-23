Президент России Владимир Путин пообещал проверить информацию о возможных сбоях с прохождением отопительного сезона в России.

«И региональные, и федеральные власти мне недавно говорили о готовности к отопительному сезону. То, что в муниципалитетах чего-то не хватило — это не отговорки. Несмотря на подорожание угля, нужно было обеспечить начало отопительного сезона», — сказал российский лидер в ходе Большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки из Алтая о подорожании угля.

23 декабря Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию, на которой отвечает на главные вопросы журналистов. Всего на пресс-конференцию аккредитованы 507 представителей российских и зарубежных средств массовой информации, в том числе СМИ-иноагентов. У приглашенных на мероприятие журналистов проверили результаты ПЦР-тестов на коронавирус, представители СМИ также прошли обработку частицами серебра в самом «Манеже».

Прямую трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина смотрите на сайте «Газеты.ru».