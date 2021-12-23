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Москва покинула топ городов мира с высоким ростом цен на жилье

Москва переместилась с пятого на 20-е место в мировом рейтинге роста цен на жилье

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В рейтинге городов мира по росту цен на недвижимость Москва переместилась с пятого места на 20-е, а Санкт-Петербург — с восьмого на 15-е. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные международной консалтинговой компании Knight Frank.

Во втором квартале 2021 года цена на недвижимость в Москве выросла на 28,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Эти показатели обеспечили российской столице пятую строчку рейтинга. Однако по итогу третьего квартала 2021 года рост составил 22,1% за год, что сместило ее на 20-ю позицию.

Из-за того, что в третьем квартале 2021 года в Санкт-Петербурге цены на жилье выросли на 24,5% в годовом выражении, город сместился на 15-е место рейтинга.

«Заметного скачка себестоимости строительства в Санкт-Петербурге, повлиявшего на увеличение цен на недвижимость в начале года, во втором полугодии 2021 года не происходило. В результате динамика цен затронула точечные объекты», — отметил гендиректор Knight Frank St. Petersburg Константин Лосюков.

Среди городов мира первое место по ценам на жилье по итогам третьего квартала 2021 года досталось турецкому Измиру (+34,8%), вторая строчка у новозеландского Веллингтона (33,5%), а замыкает тройку — американский Финикс (33,1%).

Средний годовой рост цен в 150 проанализированных городах составил 10,6% — это максимальное значение за последние 17 лет.

Эксперты в сфере недвижимости сообщили, что в Москве в 2022 году цены на жилье будут расти быстрее рынка в Северном Тушине в Северо-Западном административном округе. Ожидаемый прирост — 15%.

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