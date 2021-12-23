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«Газпром» не возобновил транзит топлива по газопроводу «Ямал — Европа»

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Во время дополнительной сессии аукциона «Газпром» так и не возобновил поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через Польшу, об этом свидетельствуют данные площадки GSA Platform, передает РИА «Новости».

С прошлой недели компания продолжает снижать бронирование мощностей газопровода. Так, на 17 декабря она выкупила 27 млн куб. м газа, а на 20 декабря — 3,8 млн из доступных 89,1 млн куб. м. В четверг, 23 декабря, предложение на дополнительной сессии осталось невостребованным.

18 декабря «Газпром» резко сократил бронирование мощностей польского участка трубопровода, а 21 декабря сообщалось, что российский газ перестал поступать в Германию по этому газопроводу. В связи с решением компании начались реверсные поставки газа из Германии в Польшу.

Газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и составляет один из основных маршрутов поставок российского газа в Европу. Его протяженность составляет более 2 тыс. км.

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