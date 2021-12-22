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Экономист объяснил, повлияет ли обвал турецкой лиры на российскую валюту

Экономист Скловец: обвал турецкой лиры окажет позитивное влияние на рубль

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Вероятность того, что экономическая ситуация в Турции негативно скажется на валютах других развивающихся рынков, аналитики пока оценивают как низкую. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов.

По их словам, последовательная политика Банка России, а также высокий уровень золотовалютных резервов РФ защитят российскую валюту от волатильности.

«Если смотреть с позиции инвесторов, то нестабильность вызовет отток с рынка Турции и приток средств на рынки других развивающихся стран, в том числе России и Бразилии, выступающие тихой гаванью, что может оказаться для них даже позитивным», — рассказал аналитик «Фридом Финанс» Антон Скловец.

В последние недели турецкая лира ставит рекорды по падению в стоимости. Национальная валюта Турции начала падать после того, как президента страны Реджеп Тайип Эрдоган похвалил Центробанк страны за третье снижение ставок за три месяца.

Утром во вторник, 21 декабря, турецкая валюта показала рост после резкого обвала, составив 11,37 лиры за доллар.

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