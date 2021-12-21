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Мантуров предсказал рост внутренней торговли в России на 7%

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Оборот внутренней торговли в России к концу 2021 года увеличится на 7%. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, выступая в Госдуме.

«Переходя от внешней к внутренней торговле, хотел бы отметить, что, несмотря на ограничения пандемии, ее оборот растет на 7%», — отметил он, комментируя результаты года.

По его словам, в России меняется модель потребления. Об этом говорят значительно выросшие показатели продаж через онлайн. Всего за два года этот сегмент удвоился и стал важным элементом в товарной сети.

Мантуров добавил, что также велик потенциал и у розничных и оптовых рынков. Только их распространение сдерживают регуляторные барьеры.

Аналитики Deliotte в начале декабря спрогнозировали полное восстановление рынка розничной торговли в России к показателям до пандемии. Это может произойти уже до конца 2021 года. Оборот ритейла в России к концу года может увеличиться на 8% до $510 млрд, что соответствует показателям конца 2019 года.

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