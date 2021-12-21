Власти ФРГ не сертифицируют «Северный поток — 2» не по своей воле

Вашингтон и Брюссель видят в «Северном потоке — 2» предмет торга в диалоге с Москвой и вынуждают Берлин задерживать сертификацию газопровода. Такое мнение публикует Wasington Post.

«Ситуация вокруг «Северного потока – 2» запутанная. А последствия принятых в его отношении дипломатических, политических и экономических решений огромны», — говорится в статье.

Автор Энтони Файола отмечает, что среди западных стран Германия наиболее заинтересована в запуске газопровода. Если проект будет заморожен, то новое немецкое правительство рискует вызвать недовольство среди промышленников, рассчитывающих на недорогое голубое топливо.

ЕС и США в свою очередь хотят оставить «Северный поток — 2» орудием в борьбе с гипотетическим вторжением России на Украину, продолжает журналист.

В настоящее время немцы «провернули то, что лучше всего удается их бюрократии— выиграли время благодаря волоките», резюмирует Файола, добавляя, что в Берлине надеются на разрешение кризиса в отношениях РФ и Запада.

Ранее недавно избранный канцлером Германии Олаф Шольц назвал газопровод «Северный поток — 2» исключительно экономическим проектом.