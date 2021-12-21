Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Источник: функционер «ПСЖ» покинул клуб ради работы... 02:50
МЧС не получало данных с датчиков геолокации шахтеров... 02:50
Российских чиновников научат понятно изъясняться 02:46
Российский футболист рассказал о съемках с Бекхэмом 02:42
Мутко: цены на жилье в 2022 году войдут в нормальный цикл 02:39
Тренер рассказал об интересе к российскому игроку со стороны «Реала» 02:33
Россиян предупредили об опасности ношения коротких брюк в холода 02:29
Байден завел новую собаку 02:21
Футбольный агент заявил, что Черчесов может возглавить сборную Венгрии 02:17
«Омикрон» стал доминантным штаммом в США 02:12

Власти ФРГ не сертифицируют «Северный поток — 2» не по своей воле

WP: Германия не может сертифицировать «Северный поток — 2» из-за давления ЕС и США

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Jens Bttner/dpa/Global Look Press

Вашингтон и Брюссель видят в «Северном потоке — 2» предмет торга в диалоге с Москвой и вынуждают Берлин задерживать сертификацию газопровода. Такое мнение публикует Wasington Post.

«Ситуация вокруг «Северного потока – 2» запутанная. А последствия принятых в его отношении дипломатических, политических и экономических решений огромны», — говорится в статье.

Автор Энтони Файола отмечает, что среди западных стран Германия наиболее заинтересована в запуске газопровода. Если проект будет заморожен, то новое немецкое правительство рискует вызвать недовольство среди промышленников, рассчитывающих на недорогое голубое топливо.

ЕС и США в свою очередь хотят оставить «Северный поток — 2» орудием в борьбе с гипотетическим вторжением России на Украину, продолжает журналист.

В настоящее время немцы «провернули то, что лучше всего удается их бюрократии— выиграли время благодаря волоките», резюмирует Файола, добавляя, что в Берлине надеются на разрешение кризиса в отношениях РФ и Запада.

Ранее недавно избранный канцлером Германии Олаф Шольц назвал газопровод «Северный поток — 2» исключительно экономическим проектом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть