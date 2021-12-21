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Цена на газ в Европе впервые приблизилась к $2200

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Sergei Chuzavkov/AP

На торгах 21 декабря цена фьючерсов на газ за январь впервые за всю историю наблюдений приблизилась к $2200, обновив тем самым исторический максимум, сообщает РБК.

За день цена выросла более чем на 20% — по состоянию на 17:30 мск стоимость январских фьючерсов достигла $2120 за тысячу кубометров, что на 23,5% превысило расчетную цену предыдущего дня.

Цена на газ в Европе на бирже ICE превысила отметку $2200 за тысячу кубометров — в 18:11 мск стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигала $2194. Позже цена снизилась, но все еще не упала ниже отметки в $2100.

Российский газ перестал поступать в Германию по трубе «Ямал — Европа». Это произошло после того, как «Газпром» решил не резервировать мощности газопровода на 21 декабря.

В связи с решением российской компании начались реверсные поставки газа из Германии в Польшу.

«Газпром» 18 декабря резко сократил бронирование мощностей польского участка «Ямал — Европы», которые заказывает в декабре на суточных аукционах. Всего было заказано 5,2 млн кубометров польского участка газопровода «Ямал – Европа», это на 80% меньше по сравнению с предыдущим днем (27 млн кубометров).

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