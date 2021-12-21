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Forbes назвал богачей, больше всех потерявших денег в 2021 году

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Китайские миллиардеры стали лидерами в списке богачей, больше всего потерявших денег по итогам 2021 года. Об этом сообщает Forbes.

Лидером в списке богачей, которые потеряли деньги, стал основатель платформы электронной коммерции Pinduoduo Колин Чжэн Хуанг. Его состояние уменьшилось на $40,2 млрд.

Вторую строчку занял основатель Alibaba (материнская компания маркетплейса AliExpress) Джек Ма, который за год потерял $21,4 млрд. Замыкает тройку в рейтинге потерь глава строительной компании Evergrande Хуэй Ка Янь. Его состояние стало меньше на $18 млрд.

С начала 2021 года миллиардеры из списка Forbes стали богаче на $1,6 трлн. При этом китайские миллиардеры стали богаче на 4% по сравнению с 2020 годом.

«Усиливающееся нормативное регулирование со стороны китайских властей в различных отраслях вызвало распродажу акций. Она обесценила китайские компании на огромные суммы», — отмечает издание.

Богатейшая женщина России, основатель онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук, в период с января по ноябрь 2021 года потеряла $3,24 млрд. Об этом в середине декабря сообщалось в данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

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