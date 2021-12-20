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Частные дома в России подорожали на рекордные 16% впервые с 2019 года

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Global Look Press

Загородные и частные дома в России за два года выросли в цене на рекордные 15,7%. Об этом сообщил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Сейчас средний частный дом стоит около 5,1 млн рублей. Самое большое увеличение цены было в 2021 году (+13%), в общей сложности за два года прирост составил 15,7%. При этом рост цен и их динамика являются рекордом за всю историю наблюдений, отметил Луценко.

По его словам, на первом месте по подорожанию оказался Краснодарский край, где цена выросла на 42,6%. Второе место у Амурской области с приростом в 39,6%. Третья строчка у Тывы (+39,5%), четвертая у Хакасии (+35,5%). Замыкает пятерку регионов с самым большим приростом Томская область (+31,2%).

В Московской области частные дома поднялись в цене на 8,2%, в Ленинградской области повышение составило 15,8%.

Луценко считает, что пандемия подстегнула интерес к жизни в частных домах в природном окружении, и, как следствие, привела к росту стоимости такого жилья. Также на увеличение стоимости частных домов повлиял стремительный рост цен на квартиры и подорожание стройматериалов, из-за чего многие просто отказались от строительства своего дома, выбрав вместо этого покупку готового.

В начале октября сообщалось, что ипотеку на возведение частного дома к 2030 году смогут взять около 500 тыс. россиян. К этому времени ожидается, что прирост объемов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) составит 60 млн кв. м.

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