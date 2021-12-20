В Центробанке рассказали, почему отключение России от SWIFT невыгодно всем

Отключение России от международной межбанковской системы SWIFT будет невыгодно всем участникам этой системы, а это более 100 стран. Об этом заявила первый заместитель председателя Центрального банка России Ольга Скоробогатова.

По ее словам, от SWIFT пока не было официальных заявления по поводу возможного исключения РФ из своих рядов.

«Мы надеемся, что это и не случится, потому что это невыгодно и другим странам, и другим регуляторам с точки зрения бизнеса, который ведут наши страны», — сказала представитель ЦБ.

Ранее в декабре заместитель помощника министра обороны США в 2001-2005 годах при президенте Джордже Буше Ян Бжезинский предложил на несколько дней отключить РФ от SWIFT. Данная мера, как считает политик, станет предупреждением для Москвы.

Такое заявление Бжезинский сделал на фоне сообщений о том, что против Москвы готовятся жесткие санкции в случае якобы планируемого «вторжения» России на Украину.