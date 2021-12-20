Канцлер ФРГ Шольц назвал «Северный поток — 2» экономическим проектом

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что проект газопровода «Северный поток — 2» является исключительно экономическим проектом, об этом в ходе брифинга заявил заместитель официального представителя правительства страны Вольфганг Бюхнер, сообщает РИА «Новости».

«Шольц постоянно подчеркивал, что речь идет об экономическом проекте, который завершен. Не хватает некоторых аспектов, проверки соблюдения европейского права об анбандлинге [принципе разведения по разным юридическим лицам ролей владельца трубопровода, его оператора и поставщика ресурса] », — объяснил Бюхнер.

По его словам, в настоящее время данной проверкой занимается Федеральное сетевое агентство. Представитель правительства подчеркнул, что вся процедура является исключительно «административным процессом» и имеет под собой только юридическую основу, без «политической составляющей».

Ранее председатель комитета бундестага по внешней политике, социал-демократ Михаэль Рот заявил об обратном, назвав «Северный поток — 2» «не исключительно экономическим проектом». По его словам, политические факторы тоже играют определенную роль.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники. По оценке главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, Украина будет терять около двух миллиардов долларов в год, если «Северный поток — 2» будет запущен.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что угрозы США в адрес участников строительства газопровода «Северный поток — 2» являются недобросовестной конкуренцией.