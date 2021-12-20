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В Госдуме предложили запретить импорт говядины и молока

Депутат Луговой рассказал о достижениях в сельхозотрасли

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Ilya Naymushin/Reuters

Депутат Государственной Думы РФ Андрей Луговой (ЛДПР) предложил запретить в России импорт молока и говядины. Об этом сообщает ИА REGNUM.

«Мы предлагаем ставить более амбициозные цели и предлагаем в программе «Развитие агропромышленного комплекса» сделать запись о том, что, начиная с 2025 года, Россия прекращает импорт молока и говядины», — заявил парламентарий.

За три ближайших года Россия, указал Луговой, нарастит производство молочной и мясной продукции за счет бюджетных средств и частных инвесторов. По его оценке, будет достигнут такой уровень, чтобы на рынке сельхозпродукции было достаточно и по низким ценам.

Депутат отметил, что за 2020 год экспорт сельхозпродукции оценивается в 29,5 млрд рублей, импорт составил 28 млрд рублей.

Луговой назвал это достижением.

Ранее сообщалось, что российские свиноводы захотели выйти на рынки Китая и Филиппин. В 2022 году в целом по России будет произведено более 5 млн тонн свинины в живом весе, что на 12% больше год к году, прогнозируют в Национальном союзе свиноводов (НСС). Однако увеличение производства несет для производителей дополнительные риски, связанные со сбытом продукции.

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