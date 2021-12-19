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Российские банки оценили возможность роста вкладов из-за повышения ставки

Опрос: банки России не ожидают повышения ставки по вкладам до двузначных цифр

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Эксперты российских банков после повышения ключевой ставки Центральным банком заявили, что это позволит увеличить доходность по вкладам, но максимальная базовая ставка вряд ли достигнет двузначных значений. Об этом они сообщили РИА «Новости».

В пресс-службе ВТБ отметили, что повышение ставки до 8,5% означает рост ставок по рублевым вкладам и накопительным счетам.

Директор казначейства «МТС банка» Елена Юдина добавила, что резких изменений ставок до конца года не будет, их рост растянется на 1-2 месяца. Эксперт Совкомбанка Михаил Васильев подтвердил, что в январе-феврале доходность по депозитам продолжит рост и достигнет пикового уровня в 8,2-8,4%.

Эксперты банков «Дом.РФ», «Почта банк» и Экспобанка также ожидают небольшого роста доходности по вкладам — на 0,2-0,3 процентного пункта.

Ранее сообщалось, что совет директоров Центрального Банка России 17 декабря поднял ключевую ставку на 100 б.п., до 8,50% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В связи с этим и учетом увеличивающихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции существенно смещен в сторону проинфляционных, указали в ЦБ.

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