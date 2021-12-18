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Поставки российского газа в Германию существенно сократились

Экспорт газа по трубопроводу «Ямал – Европа» сократился на фоне приближения к пиковому спросу

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Виктора Толочко/РИА «Новости»

Поставки российского газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа» существенного сократились на фоне приближения европейского газового рынка к пиковому зимнему спросу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные немецкого сетевого оператора Gascade.

В публикации отмечается, что причины снижения поставок неизвестны.

Агентство подчеркивает, что прокачка газа через газопровод «Ямал — Европа» упала приблизительно до 1,2 млн кВт/ч по сравнению со средним значением в 10 млн кВт/ч накануне, 17 декабря, и около 12 млн кВт/ч в четверг, 16 декабря.

Поставки российского газа в Европу тесно связаны с уровнем газа в хранилищах «Газпрома» в России, отмечается в публикации. На этой неделе компания начала откачку газа из своих подземных хранилищ в центральной части России, а пик потребления топлива ожидается приблизительно через месяц.

Ранее стало известно, что «Газпром» выкупил на субботу, 18 декабря и заказал мощность в объеме 5,2 млн кубометров польского участка газопровода «Ямал — Европа», это на 80% меньше по сравнению с предыдущим днем (27 млн кубометров).

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