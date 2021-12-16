В Минтруде сообщили, в каких ситуациях положена социальная поддержка

Минтруд России опубликовал приказ, в котором перечислил 11 жизненных событий, при которых россиянам сообщат о доступной социальной поддержке.

Для получения таких уведомлений необходимо дать согласие на портале Госуслуги.

К таким ситуациям были отнесены: рождение ребенка, установление инвалидности, достижение пенсионного возраста, достижение ребенком определенного возраста, беременность, присвоение звания ветерана и приравненных к нему званий. Также выделены: получение статуса многодетной семьи, создание молодой семьи, установление опеки, потеря кормильца, получение статуса лица, подвергшегося воздействию радиации.

Ранее в Минтруде отреагировали на ситуацию с недоплаченными с 2015 года пенсиями, отметив, что выплаты пенсионерам осуществлялись с опережением роста фактической инфляции.

Там подчеркнули, что в январе 2019 года была проведена индексация пенсий — на 7,05% при инфляции в 2018 году 4,3%. С этого момента индексация пенсий всегда опережала фактическую величину инфляции.

В ведомстве заявили, что кроме индексации пенсий, пенсионерам были осуществлены единовременные выплаты в январе 2017 года (5000 руб.) и сентябре 2021 года (10000 руб.).