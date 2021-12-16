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Германия отложила принятие решения по «Северному потоку – 2» на середину 2022 года

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Reuters

Германия отложила принятие решения по сертификации «Северного потока – 2» как минимум до середины 2022 года. Об этом сообщает Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA).

Регулятор не сможет сертифицировать газопровод «Северный поток – 2» в первой половине 2022 года, поэтому завершение процесса откладывается как минимум на полгода, указывается в сообщении.

Так, сертификацию оператора газопровода Nord Stream 2 AG, которую должны были закончить не позднее 8 января 2022 года, приостановили в середине ноября из-за требований европейской газовой директивы. После этого компания сообщила, что намерена создать в Германии дочернее независимое предприятие, которое получит все активы и права управления. Однако руководство BNetzA отметило, что до сих пор не получило документы, необходимые для рассмотрения запроса.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт 13 декабря заявил, что необходимо дождаться правовой проверки «Северного потока — 2» на соответствие европейским энергетическим критериям.

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