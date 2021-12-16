«Прививочным турам» спрогнозировали рост продаж на 50% с января 2022 года

Рост продаж «прививочных туров» за рубеж ожидается с середины января 2022 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Туроператоры считают, что решение российских властей выдавать QR-коды «по антителам» россиянам, которые привиты зарубежными препаратами, расширяет возможности для таких людей и значительно облегчает им жизнь. Они смогут свободно путешествовать по миру без ограничений и пользоваться всем набором туристических услуг.

Основной интерес привиться не российской вакциной и поехать ради этого в «прививочный тур» заключается в возможности ездить отдыхать в Европу, США, и иные страны, где «Спутник V» пока не признали.

Всего прививается две группы россиян: кому необходимы перелеты по работе, бизнесу или семейным вопросам и обычные туристы, которые хотят на отдых или просто путешествовать. В число самых популярных направлений для получения зарубежной вакцины входят европейские страны, в которые можно въехать без визы, а также страны, которые выдают россиянам туристические визы: Сербия, Хорватия и Болгария.

Власти Греции 15 декабря обновили условия по сертификатам для переболевших коронавирусом, сократив срок действия документа в два раза со 180 до 90 дней.