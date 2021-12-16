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В ФРС США объяснили, почему была сохранена ключевая ставка

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Graeme Sloan/Sipa USA/Reuters

На прежнем уровне сохранила показатель ключевой ставки — 0-0,25% — Федеральная резервная система (ФРС) США. Об этом говорится на ее сайте.

Также регулятор в своем сообщении отметил, что комитет по операциям на открытом рынке стремится достичь максимальной занятости населения на рынке труда и инфляции на уровне 2% в будущем. Для этих целей ключевая ставка была оставлена на прежнем уровне.

Отмечается, что в США ключевая ставка не менялась с начала пандемии Covid-19. Последняя корректировка произошла в середине марта 2020 года, ее понизили до уровня 0–0,25% с 1–1,25%.

Регулятор сообщил, что ставка будет сохраняться на околонулевом уровне, пока в ФРС не сочтут, что экономика движется к достижению предельной занятости на рынке труда и стабильности цен.

Ранее были названы главные экономические риски в 2022 году. Среди них было повышение базовой ставки ФРС США. Это может негативно отразиться на развивающихся рынках, могут пострадать экономики Аргентины, ЮАР, Турции, Бразилии и Египта.

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