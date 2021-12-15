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«Роснефть» улучшила позиции в международном ESG рейтинге S&P Global

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Глобальная компания по предоставлению аналитических финансовых услуг и кредитных рейтингов S&P Global повысила на 14 пунктов отраслевой рейтинг «Роснефти» в области устойчивого развития S&P Global ESG Scores. Теперь у российской нефтяной компании в этой сфере 68 процентилей (баллов), а ее общий рейтинг улучшен до 47 баллов.

Наиболее высокую оценку получили показатели компании в области деловой и корпоративной этики, раскрытия данных в области охраны окружающей среды и ее социальной деятельности, сообщает пресс-служба «Роснефти».

«Роснефть» ежегодно публикует отчет в области устойчивого развития в соответствии с международными стандартами Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI). Кроме того, компания является членом Глобального договора ООН, подтверждая свою приверженность принципам устойчивого развития.

В этом году в рейтинге S&P Global ESG Scores приняли участие 1 843 компании. Это почти на треть больше, чем годом ранее. Суммарная капитализация данных предприятий составляет около 45% от общей капитализации компаний, котирующихся на мировых фондовых биржах. Рейтинг оценивает показатели устойчивого развития на основе результатов анкетирования корпоративной устойчивости CSA (Corporate Sustainability Assessment).

В декабре 2018 года «Роснефть» первой среди российских компаний публично подтвердила приверженность 17 целям ООН в области устойчивого развития и интегрировала их в корпоративную стратегию. В соответствии с мировой практикой, Компания определила пять приоритетных целей, достижению которых она будет способствовать в ходе своей основной деятельности: «Хорошее здоровье и благополучие», «Недорогостоящая и чистая энергия», «Достойная работа и экономический рост», «Борьба с изменениями климата», «Партнерство в интересах устойчивого развития». При этом с учетом системообразующей роли в энергетической отрасли и масштабов деятельности Компания также способствует достижению и остальных 12 целей ООН.

Также «Роснефть» вошла в число лидеров среди глобальных нефтегазовых компаний, принимающих участие в международном климатическом рейтинге CDP (Carbon Disclosure Project). По итогам независимой оценки «Роснефти» был присвоен рейтинг категории «В» - на уровень превышающий средний показатель глобального климатического рейтинга участников. При этом наивысшую оценку «А» получила деятельность «Роснефти» в области корпоративного управления и реализации инициатив, связанных с сокращением выбросов парниковых газов.

CDP является наиболее авторитетной некоммерческой организацией, которая оценивает деятельность компаний в области охраны окружающей среды, их системы корпоративного управления и риск-менеджмента, а также уровень интеграции в стратегию вопросов, связанных с изменением климата.

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