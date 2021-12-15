В России с начала года вырос спрос на лапшу быстрого приготовления

С января по ноябрь 2021 года в России продали более 2 млрд упаковок лапши быстрого приготовления, что на 6,1% выше прошлогодних показателей за аналогичный период. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В 2020 году за 11 месяцев рост составил всего 1,7%. Участники рынка связывают повышенное потребление лапши с возвращением работников с удаленки, восстановлением потока мигрантов и попытками части потребителей экономить на питании.

По словам экспертов, постоянное подорожание продуктов питания и невысокий рост доходов привели к увеличению спроса на лапшу быстрого приготовления. Ее стали приобретать даже те, кто до этого относился к ней с пренебрежением, в частности пенсионеры.

«Люди со средним и высоким доходом могут позволить себе обед в заведениях общепита или заказать доставку. Но для тех, у кого небольшой доход, продукт действительно может быть альтернативой», — отметил исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, рост продаж связан с восстановлением потока трудовых мигрантов в Россию, которые чаще всего приобретают дешевую лапшу. Бурмистров считает, что спрос на нее будет только повышаться. Основными потребителями будут мигранты, работающие в строительной сфере и сегменте доставки.

В конце сентября лапша быстрого приготовления «Доширак» исчезла из красноярских магазинов. По словам руководителя коммуникационного центра сети супермаркетов «Командор» Дмитрия Болотова, производители «Доширака» остановили производственные линии на заводе по техническим причинам.

Коммерческий директор «Доширак.рус» Андрей Виноградов объяснил дефицит лапши быстрого приготовления тем, что завод не успевает насытить рынок и вырабатывать продукцию.