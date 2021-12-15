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Работницы заводы Tesla подали в суд из-за домогательств со стороны коллег

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Stephen Lam/Reuters

Сотрудницы автомобильного завода Tesla в Калифорнии подали в суд против компании из-за непристойного поведения коллег. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По информации издания, шесть работниц заявили о поощрении в компании культуры сексуальных домогательств на заводе в Фремонте, Калифорния и других, где женщины становятся субъектом непристойных комментариев, оскорблений и интимных прикосновений.

Женщины, которые работали на заводе или в сервисных центрах, заявили, что коллеги-мужчины вслух оценивали их тела и одежду, а после обращения с жалобами некоторых женщин перевели с работы.

Ранее сообщалось, что двое бывших сотрудников, которые работали в семье главы Facebook Марка Цукерберга и его супруги Присциллы Чан, подали на них иск в суд, обвинив пару в сексуальных домогательствах и дискриминации.

В иске указан целый ряд обвинений, в частности пара не выплачивала своим сотрудникам зарплату. Обращение в суд направлено от имени Мии Кинг и неизвестного мужчины. Компания Facebook не указана в качестве ответчика.

Кинг указала в 29-страничной претензии, что в ее адрес использовались замечания, оскорбляющие человеческое достоинство. Например, применялись различные ругательства, выражения со словом «гетто» и ремарки о груди.

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