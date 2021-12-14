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Депутат Рады заявила о шансе Украины остановить «Северный поток — 2» с помощью Германии

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Екатерина Соловьева/РИА «Новости»

Депутат Верховной рады от партии «Голос» Кира Рудик в эфире телеканала «Украина 24» заявила, что Украина может остановить «Северный поток — 2» при помощи нового руководства в Германии.

Политик напомнила заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, который заявляла, что запуск магистрали пока нельзя согласовать, так как она «не выполняет требования европейского энергетического права».

«Сейчас мои коллеги, представляющие демократические партии Германии, очень оптимистичны насчет позиции правительства по сертификации. Поэтому я думаю, что в ближайшую неделю мы можем ожидать новых дат и того, что сертификация трубопровода будет отложена», — сказала Рудик.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Ранее Бербок заявила, что процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» продолжается. По словам главы МИД Германии, в рамках коалиционных переговоров и обсуждения коалиционного договора было заявлено, что к энергетическим проектам следует применять европейское право в области энергетики.

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