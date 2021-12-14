Высокоскоростную магистраль Москва — Петербург оценили в 1,39 трлн рублей

Минтранс оценил стоимость строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург в 1,39 трлн. рублей. Об этом во время выступления на круглом столе в Совете Федераций сообщила директор департамента финансов Минтранса Дарья Киселева.

«Проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург — стоимость 1,39 трлн. Отдельно разбито на участки, каждый участок со своей стоимостью — я указала общую», — отметила Киселева.

По ее словам, вся магистраль разделена на три участка, где каждый может эксплуатироваться по отдельности. Из всей стоимости для реализации проекта из средств ФНБ потребуется выделить до 468 млрд рублей.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Первой должна стать ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Завершение строительства ожидается в 2027 году.

В необходимости строительства пассажирской высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург правительство пытается убедить ОАО РЖД. В качестве аргумента РЖД указывают, что без магистрали под угрозой окажутся грузопотоки в порты северо-западного региона.