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В Госдуме предложили запретить застройщикам перепродавать квартиры новым покупателям по высоким ценам

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий застройщикам перепродавать квартиры новым дольщикам по более высоким ценам.

Законопроект предполагает внесение поправок в закон о долевом строительстве. Сейчас срок действия эскроу-счетов, на которых хранятся деньги дольщиков до окончания строительства дома, максимально может быть на полгода дольше срока ввода дома в эксплуатацию по проектной декларации.

Когда просрочка по вводу дома больше полугода, то банк обязан вернуть деньги обратно покупателю. В этом случае застройщик может просто отказаться от продления договора и настаивать на его расторжении. После этого он может выставить квартиры в продажу по более высоким ценам.

Однако расторжение старого договора и заключение нового не освобождает застройщика от ответственности перед дольщиком. Чтобы исключить возможное давление на него со стороны застройщика, в законе предлагается уточнить норму о сроке эскроу-счета.

Так, по новым правилам счет эскроу должен открываться на срок, равный плановому сроку ввода жилья в эксплуатацию, но не более пяти лет. Когда же строительство затягивается, счет будет продлеваться автоматически без заявлений.

К 2024 году объемы жилищного строительства в России могут сократиться, как минимум, в два раза. Об этом говорилось в материалах доклада уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Ключевая проблема, которую обозначил в своем отчете омбудсмен, – механизм финансирования строительства.

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